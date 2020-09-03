Ограничение свободы вместо штрафа: усилили ответственность за угон авто

Штраф за кражу не предусмотрен. Фото: unsplash.com

Кража авто будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Штраф за это правонарушение не предусмотрен.

Соответствующие изменения в законодательство внесли сегодня в Верховной Раде.

Наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без нее "светит" за:

- кражу, совершенную с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны,

- если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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За кражу авто, совершенную организованной группой или сопряженную с насилием, грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Каждый 5-й автомобиль, который пытались похитить с начала 2020 года, - Toyota. Попыток похищения японской машины - 21% общего количества. С показателем в 19% к ним подобрались BMW, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz - 16% соответственно.