Офис на колeсах - решение объединения функционала и роскоши теперь и в Украине

В последнее время в странах Европейского Союза и США мобильные офисы стали очень популярными. Их используют успешные люди, чтобы не терять ни минуты своей жизни, чтобы иметь возможность даже в дороге работать на высоком уровне и с максимальным комфортом. Обычно для этих целей переоборудуют минивэны, микроавтобусы и машины премиум-класса.

Украина также не отстает в этом направлении. Наши политики, бизнесмены не меньше иностранных ценят собственное время и VIP-уровень работы. Они понимают, что время поездок на работу или по делам можно использовать с наибольшей эффективностью, несмотря на пробки и ухудшение погодных условий. А встречи есть возможность проводить с абсолютной свободой без подстройки на условности. Причем конфиденциальность и статусность переговоров часто в офисе на колесах еще выше, чем в капитальном здании делового центра. Но и это еще не все. Украинский прогресс пошел еще дальше. Теперь мы можем "похвастаться" появлением производственных мощностей по организации офисов такого формата. Речь идет о команде специалистов KRUFFS, что находится на ул. Оросительной, 5-У в Киеве. Высококвалифицированные специалисты помогают не только сохранить каждую секунду драгоценного времени, но и создают максимально комфортные условия для работы и жизни.

Компания KRUFFS уже имеет 3 ключевых преимущества по переоснащению автомобилей в мобильный офис

Европейский уровень работ

Специалисты компании KRUFFS долгое время занимаются переоснащением автомобилей различных брендов и классов в мобильные офисы. Среди заказов на оборудование популярностью пользуются Volkswagen Multivan, Меrсеdеs Vito, Меrсеdеs Sprinter, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Starcraft, Renault Trafic, а также комфортабельные немецкие седаны и внедорожники. Специалисты учитывают все технические возможности предложенных заказчиком моделей. В зависимости от этого предлагают и воплощают оптимальные решения. Персонал состоит из специально обученных практиков именно в этом направлении. Многие из них имеют опыт выполнения самых сложных работ более 10 лет.

Поэтому подход к работе и качество выполнения заказов не уступает уровню переоснащение машин лучших немецких, французских, итальянских компаний. Не зря среди заказчиков мобильных офисов в KRUFFS - многие видные бизнесменов, политиков и крупных фирм. И не только из Украины.

Наличие новейших технологий и оборудования

Создание мобильного офиса в авто - это трудоемкий и недешевый процесс. Ведь перед специалистами KRUFFS стоит задача оборудовать такое пространство для работы, которое бы, с одной стороны, не уступало стационарному элитному офису по уровню шума, материалов и комфорту. А с другой - был оригинальным и соответствовал ожиданиям заказчика. Чтобы этого достичь, компания использует новейшее оборудование и технологии работы с кожей высочайшего качества и ценными породами древесины. Специалисты компании имеют опыт работы со всеми типами автомобильных покрытий, в том числе с кожей Nappa, натуральной кожей, премиальной алькантарой, карбоном, шпонами, декоративными и защитными пленками.

Постоянный рост профессионализма специалистов компании KRUFFS позволяет воплотить любое решение. Оно может быть ограничено только фантазией заказчика и финансовыми возможностями.

Полный спектр услуг

Производство полного цикла компании KRUFFS способно выполнить все работы по переоснащению от А до Я. Имея большой опыт и практику создания наиболее эргономичных офисов, специалисты могут разработать индивидуальный дизайн для клиента. В нем учитывают все пожелания и потребности. Также специалисты воплощают проект на всех уровнях - работают с шумоизоляцией, климатическими системами, мультимедийными устройствами, сложной электроникой, многоуровневым освещением, устанавливают бары и диваны. Причем ни один из этапов работы не доверяют подрядчикам. Все выполняется в одном месте, чтобы сохранить качество VIP-уровня. После окончания работы над автомобилем заказчик получает гарантию на работы от KRUFFS.

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