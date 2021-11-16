Обновление водительского удостоверения в Украине: назвали точную дату

Водительское удостоверение в Украине изменит вид. Фото: УНИАН

Водительские удостоверения с новой отметкой в ​​Украине будет выдаваться с 28 декабря 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

"С 28 декабря в водительских удостоверениях будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78". С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой", - говорится в сообщении.

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Также вместо различных пиктограмм (например, очки) на водительском удостоверении будут размещены коды. Таким образом, документы будут максимально адаптированы к европейским.

Среди нововведений для водителей - увеличение срока действия теоретического экзамена с трех месяцев до двух лет.

В украинцев появилась возможность получить по почте водительское удостоверение, заказанное онлайн. Оформить доставку можно в Электронном кабинете водителя, а получить – в любом отделении Укрпочты. Теперь не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.