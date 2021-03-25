Номера на авто будут выдавать по-новому

Немерни знаки на авто будут давать независимо от прописки владельца. Фото: news.dtkt.ua

В Украине номера на автомобиль будут выдавать по новым правилам. Теперь украинец сможет получить номерной знак любой области, независимо от прописки.

"Если раньше номерной знак зависел от места прописки владельца авто, то по новым правила сервисные центры не смогут выдавать номерные знаки чужих областей", - отмечают в МВД.

Главные изменения в приказе №166:

• регион, указывается в номерах, будет зависеть не от прописки владельцы машины, а от места регистрации авто;

• каждый сервисный центр МВД будет выдавать номерные знаки только своей области;

• нововведение не коснется тех номеров, которые оставили на платном хранении в сервисном центре.

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"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных изготовление и логистических на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов. В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", - говорят в МВС.

Полиция Украины получила доступ к базе данных таможни. Это позволит правоохранителям выявлять историю ввозимых автомобилей на польских и литовских номерах. А значит, привлекать к административной ответственности водителей автомобилей на евробляхах.