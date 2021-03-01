Nissan обновил кроссовер X-Trail

Фото: Carscoops

Японский автопроизводитель Nissan обновил для рынка Австралии кроссовер X-Trail прошлого поколения. Компания пытается сохранить его конкурентоспособность в своем сегменте.

Авто оснастят 7-дюймовым сенсорним дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay во всех версиях. Цифровое радио предлагают в некоторых комплектациях, сообщает Carscoops.

"Добавление новой технологии и усовершенствованного оборудования безопасности еще больше улучшает популярный X-Trail и демонстрирует эволюцию автомобиля, который сыграл такую ​​ключевую роль в жизни многих австралийцев. В 2021 году эта история продолжается с этими модернизациями, благодаря которым X-Trail остается одним из самых привлекательных предложений внедорожников в Австралии", - заявил местный управляющий директор компании Стивен Лестер.

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К семейству X-Trail 2021 относятся модели ST, ST-L, Ti и TS. Стоимость варьируется от $ 22 тыс. 589 до $ 35 тыс. 513, примерно от 632 тыс. грн до 993 тыс. грн. Также в зависимости от того, какой вариант хочет выбрать покупатель, он может приобрести его с бензиновым двигателем объемом 2 или 2,5 литра или с 2-литровым турбодизелем.

2-литровый бензиновый двигатель выдает 142 л. с. и 200 Нм и предлагают с передним приводом и шестиступенчатой ​​МКП. 2,5-литровый имеет 169 л. с. и 226 Нм и подключается к вариатору переднего или заднего привода. Дизель выдает 174 л. с. и 380 Нм, доступных за 2000 об/мин, и расходует в среднем 6,0 л на 100 км.

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