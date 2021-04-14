Nissan Leaf второго поколения этого года начнут продавать в Украине официально

Фото: Владимир Мукан

Nissan Leaf второго поколения с этого года начнут продавать в Украине официально. Об этом недавно сообщили в пресс-службе "Ниссан Мотор Украина".

Модель второго поколения имеет измененный дизайн кузова, другой салон, расширенную комплектацию, модернизированные аккумуляторы и силовую установку. Емкость батареи увеличена до 40 кВт / ч, мощность электродвигателя - 150 л.с. Машина отличается увеличенным запасом хода без подзарядки - 378 км. Она имеет много электронных помощников и технологий, облегчающих управление.

"Мы анонсировали официальный старт продаж обновленного Nissan Leaf в Украине летом этого года, - говорит Gazeta.ua менеджер по коммуникациям компании Владимир Иванов. -

Это событие, которого ждали многие, стала возможной благодаря среднесрочном плана компании Nissan Next и его практической реализации в Украине.

Официальный старт продаж Nissan Leaf в Украине - первая из многих замечательных новостей, которые ждут поклонников Nissan в Украине, и первый шаг в реализации стратегии продвижения электромобилей Nissan в нашей стране. Ближе к старту продаж мы озвучим комплектации, цены и точные даты старта продаж. "

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Второе поколение модели уже известна в Украине, продаются неофицини диллеры - преимущественно перекупают их в США. Однако эти машины не адаптированы к украинским условиям.

Стоимость такой новой модели за рубежом - 29-32 тыс. долларов - 812 тыс грн - 1 млн 10 тыс. грн. Скажем, в США модель продается

в трех комплектациях - S, SV и SL. Стоит соответственно - $ 29 990, $ 32 490 и $ 36 200. Кроме этого, можно выбрать опции из списка дополнительного оборудования.

S - электромобиль в базовой версии. В перечень его опций входит система автоматического экстренного торможения, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и климат-контоль.

Комплектация SV дополнена 17-дюймовыми легкосплавными дисками, разъемом для быстрой зарядки, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также адаптивным интеллектуальным круиз-контролем, который может изменять скорость движения, ориентируясь на автомобиль впереди.

В самой дорогой комплектации SL добавляют светодиодные фары и фонари, камеры кругового обзора, систему контроля слепых зон, премиальную акустика Bose. Сиденья, руль и дверные карты будут обтянуты кожей. А также давать портативное зарядное устройство.

Nissan Leaf первого поколения выпускают с 2010 года. Это наиболее успешный и массовый электромобиль на планете. В Украине этот электрокар первого поколения 5 лет подряд занимает первые места по продажам.