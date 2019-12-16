Nissan Leaf "научился петь"

Фото: nissan-leaf.infocar.ua

Компания Nissan представила обновленный электрокар Leaf, который получил усовершенствованный комплекс систем ProPilot и научился звучать во время движения.

Премьера новинки приурочена к 10-летнему юбилею модели, передает mmr.net.

Основными нововведениями стали: технология ProPilot, которая умеет поддерживать необходимую скорость при движении на склоне и ассистент парковки, который помогает водителю маневрировать и сокращает время парковки на 20%.

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Впервые марке стала доступна новая система Canto, которая переводится, как "Я пою". Она выдает специальный звук при движении, который должен повысить безопасность пешеходов. Высота звука будет изменяться в зависимости от того, как движется автомобиль: ускоряется, замедляется или едет задним ходом.

"Громкость будет достаточной, чтобы звук был слышен на расстоянии, но не настолько, чтобы создавать пешеходам, пассажирам и жителям города неудобства", - сообщили в Nissan.

Теперь в стандартный список оборудования входит 9-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме этого, кузов автомобиля будет доступен в двух дополнительных оттенках Vivid Blue и Stealth Grey.

Nissan Leaf - марка автомобиля, выпускаемого в Японии с 2010 года. Это первый современный электромобиль массового производства и самая продаваемая модель электромобиля в мире.