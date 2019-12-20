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пятница, 20 декабря 2019 12:05

Несколько советов по выбору КАСКО для автомобиля

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Несколько советов по выбору КАСКО для автомобиля
Как выбрать КАСКО для своего авто?

Все чаще автовладельцы решаются приобрести КАСКО. Такой подход легко объясним – этот вид страхования дает возможность получить выплату в огромном количестве случаев, не предусмотренных ОСАГО.

Владелец авто может самостоятельно подобрать подходящий по наполнению и стоимости полис. Как выбрать КАСКО и не прогадать?

Критерии выбора полиса КАСКО

Прежде чем приступать к подбору страховых случаев и составлению договора страхования, необходимо внимательно изучить предложения нескольких страховых компаний. При выборе ориентируйтесь на такие параметры, как:

• "возраст" страховой компании – срок ее присутствия на рынке;
• наличие отзывов клиентов.

Сегодня найти реальные отзывы о деятельности поставщиков услуг не сложно – уделите этому немного времени. Отдайте предпочтение той СК, которая не занижает размер страховых выплат и не затягивает сроки компенсаций.

Второй важный критерий выбора страховки КАСКО – стоимость полиса. Как узнать, сколько будет стоить страховка КАСКО? Воспользуйтесь онлайн калькулятором для предварительного расчета стоимости. На итоговую стоимость оказывает влияние количество и смысловая нагрузка страховых случаев, указанных в полисе. Самой дорогой окажется страховка, включающая помимо стандартных случаев такие риски, как хищение, угон, причинение ущерба третьими лицами. От них можно отказаться, но делать это стоит только в том случае, если вы уверены в сохранности автомобиля (например, авто хранится только в гараже или на охраняемой стоянке).

Полис будет стоить дороже, если в него включены дополнительные услуги компании, например, помощь специалиста на месте ДТП, предоставление эвакуатора и пр. Такая полезная помощь также скажется на стоимости полиса. Но если возможность купить страховку немного дороже есть – отказываться от нее не стоит.

Итак, основными критериями выбора полиса КАСКО являются надежность страховой компании и стоимость страховки. Будьте внимательны при изучении предложений – и Ваш выбор окажется правильным.

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20
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