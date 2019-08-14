"Не ехать не мог" - украинский гонщик упал с электромотоцикла в США во время гонки

Сергей Малик упал с электромотоцикла во время соревнования в Бонневиле Фото: Сергей Малик

Украинский гонщик Сергей Малик упал со своего электромотоцикла во время заезда на соленой трассе в Бонневиле.

Мужчина остался жив и практически не получил никаких травм. Мотоцикл, который гонщик сконструировал вместе с командой, получил повреждения и стал непригодным для повторного заезда, сообщил автоексерт Олег Омельницкий на своей странице в Facebook.

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Возможной причиной падения стала мокрая соль. Так как на озере, где проходят соревнования несколько дней стояла вода, заезды отменяли. Спортсменов выпустили на трек 13 августа.

"Не ехать не мог. Многие отказались ехать. Рискнул. Соль очень плохая. Ехать было невозможно - не ехать было нельзя", - сообщил Сергей Малик.

В этом году Малик планировал на своем электромотоцикл "The Spirit of Ukraine" установить новый рекорд. Для этого он должен был разогнаться до скорости 346 км/ч. Его электромотоцикл инспектировал обладатель предыдущего рекорда.

Боневилль - это высохшее соленое озеро площадью 260 километров квадратных, которое находится на северо-западе штата Юта в США. В 2017 и 2018 годах Сергей Малик установил там рекорды по скорости.