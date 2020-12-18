Названы самые популярные в мире цвета автомобилей

Около 10 лет белый цвет остается самым популярным для новых авто.
Такие данные американской компании Axalta Coating Systems обнародовал УНИАН.
В белый цвет окрашены 38% всех новых автомобилей в мире. На втором месте - черный с показателем 19%. На третьей строчке - серый, который выбирают 15% покупателей автомобилей.
Далее идут такие цвета новых автомобилей:
- серебристый - 9%
- синий - 7%
- красный - 5%
- коричневый/бежевый - 3%
- желтый - 2%
- зеленый - 1%
- другие цвета - 1%.
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За последний год популярность белого и черного цветов практически не изменилась, серого выросла на 2%, а серебристого - снизилась на 1%.
Белый цвет наиболее популярен в Азии - 48% новых автомобилей на континенте, Африке - 46%, Северной Америке - 41%.
Серый наиболее популярный в Европе - 25% продаж, Северной Америке - 19%, Африке - 16%. В Европе серый является вторым по популярности цветом после белого.
Черные авто пользуются большим спросом в Европе - 21% продаж, Северной Америке - 19%.
Красные - в Северной Америке - 7%, Южной Америке - 6%.
Самые дешевые авто продают в Индии, Германии, Японии, Южной Кореи и Франции. Как правило, автомобили стоят меньше в странах, которые их производят.
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