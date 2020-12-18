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пятница, 18 декабря 2020 10:08

Названы самые популярные в мире цвета автомобилей

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Названы самые популярные в мире цвета автомобилей
За последний год популярность белого и черного цветов практически не изменилась. Фото: unsplash

Около 10 лет белый цвет остается самым популярным для новых авто.

Такие данные американской компании Axalta Coating Systems обнародовал УНИАН.

В белый цвет окрашены 38% всех новых автомобилей в мире. На втором месте - черный с показателем 19%. На третьей строчке - серый, который выбирают 15% покупателей автомобилей.

Далее идут такие цвета новых автомобилей:

- серебристый - 9%

- синий - 7%

- красный - 5%

- коричневый/бежевый - 3%

- желтый - 2%

- зеленый - 1%

- другие цвета - 1%.

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За последний год популярность белого и черного цветов практически не изменилась, серого выросла на 2%, а серебристого - снизилась на 1%.

Белый цвет наиболее популярен в Азии - 48% новых автомобилей на континенте, Африке - 46%, Северной Америке - 41%.

Серый наиболее популярный в Европе - 25% продаж, Северной Америке - 19%, Африке - 16%. В Европе серый является вторым по популярности цветом после белого.

Черные авто пользуются большим спросом в Европе - 21% продаж, Северной Америке - 19%.

Красные - в Северной Америке - 7%, Южной Америке - 6%.

Самые дешевые авто продают в Индии, Германии, Японии, Южной Кореи и Франции. Как правило, автомобили стоят меньше в странах, которые их производят.

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