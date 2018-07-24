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вторник, 24 июля 2018 19:52

Назвали самый выгодный электромобиль

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Назвали самый выгодный электромобиль
Эксперты назвали Tesla Model 3 выгодным в производстве электромобилем. Фото: Autonews.ua

Эксперты назвали Tesla Model 3 самым выгодным в производстве электромобилем.

Он приносит производителю более 30% чистой прибыли, передает Reuters.

"Выпуск любого другого электрокара не является столь же рентабельным", - говорит президент компании Munro&Associates Сэнди Мунро.

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На этой неделе акции Tesla выросли на 1,7% и составили $315,42 за единицу.

Кроме того, в начале июля автопроизводитель Tesla наконец достиг целевых показателей в производстве новой модели Model 3 и стал выпускать 5 тыс. авто в неделю.

Гендиректор компании Tesla Маск показал тизерное изображение нового кроссовера Model Y. Презентация новой модели запланирована на 15 марта 2019 года. Производство Tesla Model Y планируют начать в 2020 году. Собирать будут на новом заводе американской компании в Калифорнии, в городе Фримонт. Это будет маленький внедорожник более яркого дизайна, чем предшественники. Хотя кое-что в нем останется от Model X.

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