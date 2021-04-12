  Начали тестировать первый украинский электрокар

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 1836
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 747
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 279
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1008
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2619
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1071
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 900
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2565
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2007
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
5
8
5
5
Под капотом 315 &quot;лошадей&quot;: BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Какие авто покупали чаще всего с начала 2021 года
Какие авто покупали чаще всего с начала 2021 года
Стильный и компактный: показали кроссовер Geely Icon
Стильный и компактный: показали кроссовер Geely Icon
5 любимых моделей электрокаров украинцев
5 любимых моделей электрокаров украинцев
&quot;Гангстерский&quot; автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
"Гангстерский" автомобиль хотят продать за 1 млн 662 тыс. грн
Видео
Все видео
Презентовали электрическую пожарную машину
Презентовали электрическую пожарную машину
Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ
Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Дом на колесах - Xiaomi показала свой первый автомобиль
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Создали шасси для новой радиолокационной станции ВСУ
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Разгон до первой "сотни" за 1,8 с - создают самый быстрый электрокар в мире
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 810
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2619
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 729
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 459
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 513
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 12:12

Начали тестировать первый украинский электрокар

  Комментировать

В Украине начали тестировать дебютный электрокар. Новинку создавала компания Murmuration Technology

О разработке первого электромобиля отечественным производителем стало известно еще в прошлом году. Электрокар CoolOn предназначен для коммерческих нужд, сообщает Avtosota.

Автор: Avtosota
  Начали тестировать первый украинский электрокар
Начали тестировать первый украинский электрокар

Руководитель предприятия Виталий Брызгалов сообщил, что новый автомобиль может стать домиком на колесах, кемпером, гаражом для электрических самокатов или мастерской.

Электромобиль будет иметь высококлассные технические характеристики. По длине CoolOn будет достигать 5 м, ширине - 1,7 м, высоте - 2,1 м. Автомобиль получит литиевый аккумулятор LiFePO4 емкостью 40 кВт. Такого заряда хватит на 200 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн

Максимальная скорость электрокара составляет 90 км/ч. Авто будет иметь полный или только передний привод - 30-80 кВт.

Основным назначением флагмана станет использование службами доставки и сервиса. Приобрести новинку сможет каждый желающий.

Львов не будет покупать 100 автобусов МАЗ. Именно они побеждают в тендере на поставку транспортных средств для АТП-1. Город будет обращаться к Европейскому инвестиционному банку, чтобы объявить новый тендер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали тестировать первый украинский электрокар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 19026
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 17433
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11286
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 9918
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 7074
Авто
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
Под капотом 315 "лошадей": BMW хотят продать за 837 тыс. грн
5
 Просмотров: 702
Спрос на "корейские жести" растет - как правильно купить авто
Спрос на "корейские жести" растет - как правильно купить авто Просмотров: 882
Украинский блогер наткнулся в ОАЭ на мошенников и застрял
Украинский блогер наткнулся в ОАЭ на мошенников и застрял Просмотров: 1008
В марте украинцы приобрели 9 тыс. новых авто
В марте украинцы приобрели 9 тыс. новых авто Просмотров: 216
Какие авто покупали чаще всего с начала 2021 года
Какие авто покупали чаще всего с начала 2021 года
5
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
3
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
Голосов: 15993
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть