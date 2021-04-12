В Украине начали тестировать дебютный электрокар. Новинку создавала компания Murmuration Technology

О разработке первого электромобиля отечественным производителем стало известно еще в прошлом году. Электрокар CoolOn предназначен для коммерческих нужд, сообщает Avtosota.

Автор: Avtosota Начали тестировать первый украинский электрокар

Руководитель предприятия Виталий Брызгалов сообщил, что новый автомобиль может стать домиком на колесах, кемпером, гаражом для электрических самокатов или мастерской.

Электромобиль будет иметь высококлассные технические характеристики. По длине CoolOn будет достигать 5 м, ширине - 1,7 м, высоте - 2,1 м. Автомобиль получит литиевый аккумулятор LiFePO4 емкостью 40 кВт. Такого заряда хватит на 200 км.

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Максимальная скорость электрокара составляет 90 км/ч. Авто будет иметь полный или только передний привод - 30-80 кВт.

Основным назначением флагмана станет использование службами доставки и сервиса. Приобрести новинку сможет каждый желающий.

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