Начали строить автомобильный завод

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В этот день в 1967 году в городе Тольятти в Советском Союзе вырыли первый котлован для автомобилестроительного завода ВАЗ.

Сооружение этого предприятия стало большим событием для промышленности СССР. Договоренности и разработка концепций по этому шла не один год. За год до начала сооружения цехов предприятия, 16 августа 1966 года, в Москве подписали генеральное соглашение между итальянской компанией Fiat и советским внешнеторговые о научно-техническом сотрудничестве по разработке легковых автомобилей. Утвердили проект строительства автозавода. Он должен был быть таким, как в Италии, и соответствовать европейским требованиям.

"Это был рывок для советской промышленности и автомобилестроения. Ведь обычно в СССР двигатели делали в одном городе, кузова - в другом, детали ходовой части вообще могли везти из стран соцлагеря или иной республики. В этом случае решили построить завод, как в Италии - когда все производят в одном месте, - говорит Gazeta.ua автоэксперт Владимир Денисенко. - Такая система упрощала логистику, затраты на перевозку и делало предприятие независимым от других заводов ".

Цеха завода возводили для первой модели ВАЗ-2101. Машина не является точной копией Fiat 124. В процессе подготовки ее производства в Советском Союзе внесли более 800 изменений в конструкцию модели. Из самых заметных - усилили подвеску, вместо дисковых задних тормозов начали устанавливать барабанные, модернизировали двигатель - он получил верхнее расположение распределительного вала в головке блока цилиндров, добавили кривой стартер и увеличили расстояние между цилиндрами.

"Эти машины первых партий считают наиболее надежными. Некоторые ездят до нашего времени. Вся причина в том, на них устанавливали немало итальянских деталей. А за процессом производства на заводе следили итальянцы, - говорит специалист. - Как вспоминают бывшие работники ВАЗа, итальянские руководители линий, директора подразделений были очень требовательными - штрафовали советских рабочих, не принимали их работу. Главная причина была в том, что итальянцы не умели халтурить в серьезных вещах. Это не нравилось не только нашим рабочим, но и некоторым из чиновников, поэтому с "фиатовцами" быстренько попрощались. Мол, уже научились, помощь больше не нужна".

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Первый легковой автомобиль малого класса, начали делать на Волжском автозаводе назвали "Жигули". За время выпуска модели с конвейера вышло 2710930 единиц. ВАЗ-2101 стала самой массовой советской машиной. Конструкция автомобиля оказалась удачной - за небольших размеров салон модели и багажник были просторными.