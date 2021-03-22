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понедельник, 22 марта 2021 16:47

На продажу выставили редкий военный автомобиль-амфибию
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На продажу выставили редкий военный автомобиль-амфибию
Фото: Bonhams.com
На продажу выставили редкий военный автомобиль-амфибию
На продажу выставили редкий военный автомобиль-амфибию
На продажу выставили редкий военный автомобиль-амфибию

На аукционе Bonhams состоятся торги за необычный экземпляр GMC DUKW 353. Это трехосный десантный транспортер, который умеет не только ездить, но и плавать.

За машину планируют получить 20 тыс. фунтов, примерно 771 тыс. грн, сообщает "Твоя Машина".

GMC DUKW 353 создала компания Sparkman & Stephenson совместно с General Motors. Авто предназначено для высадки десанта в особо сложных условиях.

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DUKW имеет двигатель на 4,4 л с комплексом раздаточных коробок. Скорость на суше достигает 80 км/ч, на воде - до 10 км/ч.

Транспортер выпускали с начала Второй мировой войны до 1945 года. Собрали более 21 тыс. машин, большинство из них принимали участие в боевых действиях.

Экземпляр DUKW 1943 года выпуска находился в составе 19-й десантной эскадрильи армии Великобритании. Машина находится в хорошем состоянии, после войны хранилась в музеях.

Компания Skoda представила новый кроссовер Kushaq 2022 года. Авто создали на платформе MQB A0 In.

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