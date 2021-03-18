На продажу выставили Cadillac с "Крестного отца"

Фото: GWS AUCTIONS

Лимузин Cadillac Fleetwood 75 1950 года выпуска, который принадлежал американской актрисе Мэй Уэст, выставили на продажу.

Авто использовали во время съемок культовой гангстерской драмы "Крестный отец" в главной роли с Марлоном Брандо, Аль Пачино, Роберт Дюваль и Дайан Китон, сообщает GWS AUCTIONS.

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Известно, что прежними владельцами авто были голливудская актриса Мэй Уэст и экстрасенс Джерон Крисуелл Кинг.

Лимузин Fleetwood 75 оснащен двигателем V8 на 5,4 л с отдачей 190 л. с. Вместе с агрегатом работала трехступенчатая "механика". В салоне авто могли разместиться 7 человек.

Компания BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4. Презентация состоялась в рамках ежегодной итоговой конференции концерна.