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суббота, 19 октября 2019 07:25

На главных трассах страны сделают обязательный аудит

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На главных трассах страны сделают обязательный аудит
Строительство международных и национальных шоссе будет контролировать аудит Фото: Уніан

Аудит увеличит стоимость проектирования дорог от 5 до 13%.

Соответствующий законопроект поддержали 316 нардепов, сообщается на сайте Верховной Рады.

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Теперь все этапы строительства международных и национальных шоссе будут контролировать специальные аудиторы. Они должны иметь сертификат и быть включенными в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Тест может заказать любой человек. Благодаря этому увеличится стоимость проектирования и строительства трассы. На всех второстепенных дорогах аудит - необязательный.

Зеленский подписал законы о строительстве дорог за деньги из штрафов. Половина взысканий за перегруженные фуры пойдут на ремонт украинских дорог.

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