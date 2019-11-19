На дорогах Украины появятся новые приборы TruCam

Фото: Алексей Большевицкий

20 ноября, на дорогах Украины появится 57 дополнительных участков, где будут работать устройства TruCam.

Теперь количество участков увеличится до 186, а количество приборов TruCam до 115 единиц, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

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Билошицкий напомнил, что в местах использования TruCam на дороге установлены специальные знаки, предупреждающие о фото и видеофиксацие нарушений. Автомобиль патрульных, которые замеряется скорость, стоит с включенными проблесковыми маячками.

Он опубликовал карту и список с новыми участками, где будут работать приборы TruCam. Также расширят два отрезка дорог, где уже использовали устройства для измерения скорости.

Суд отменил штраф, выписанный на основе показателей TruCam. Патрульный выписал постановление, руководствуясь показателям не проверенного прибора.