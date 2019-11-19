 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1557
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1638
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1107
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11043
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1008
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5724
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
4
9
38
9
28
На дорогах Украины появятся новые приборы TruCam
На дорогах Украины появятся новые приборы TruCam
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Показали самый быстрый в мире электромобиль
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Эксперт объяснил, почему новая Octavia стала премиальным авто
Видео
Все видео
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Hyundai запускает бесплатное самоходное такси
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1557
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 513
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 14:13

На дорогах Украины появятся новые приборы TruCam
4

  Комментировать

Карта и список с участками, где будут работать приборы TruCam
Фото: Алексей Большевицкий
Список с участками, где будут работать приборы TruCam
Список с участками, где будут работать приборы TruCam
Список с участками, где будут работать приборы TruCam

20 ноября, на дорогах Украины появится 57 дополнительных участков, где будут работать устройства TruCam.

Теперь количество участков увеличится до 186, а количество приборов TruCam до 115 единиц, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге

Билошицкий напомнил, что в местах использования TruCam на дороге установлены специальные знаки, предупреждающие о фото и видеофиксацие нарушений. Автомобиль патрульных, которые замеряется скорость, стоит с включенными проблесковыми маячками.

Он опубликовал карту и список с новыми участками, где будут работать приборы TruCam. Также расширят два отрезка дорог, где уже использовали устройства для измерения скорости.

Суд отменил штраф, выписанный на основе показателей TruCam. Патрульный выписал постановление, руководствуясь показателям не проверенного прибора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На дорогах Украины появятся новые приборы TruCam». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22428
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 14823
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 13626
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 9108
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 8199
Авто
С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла
С завтрашнего дня в Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла Просмотров: 396
Когда в Украине подорожают новые автомобили
Когда в Украине подорожают новые автомобили Просмотров: 711
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
Представили электрический Ford Mustang Mach-E
9
 Просмотров: 594
Появились технические характеристики электрического седана BMW
Появились технические характеристики электрического седана BMW Просмотров: 207
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
Быстрый разгон и точное управление - обзор новой Мazda СХ5
38
 Просмотров: 2070
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 13624
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua