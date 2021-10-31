На дорогах Киева вводят единый скоростной режим

С 1 ноября максимально разрешена скорость движения по дорогам Киева будет составлять 50 км/ч. Фото: avtoportal

С 1 ноября в Киеве вводят единый скоростной режим.

Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения до 80 км/ч. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Знаки демонтируют на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, Столичном шоссе, проспекте Бажана, улице Саперно-Слободской, улица Набережно-Рыбальской от Гаванского моста к улице Электриков, проспекте Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

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С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут выявлять машины-двойники и будут искать машины, которые в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.