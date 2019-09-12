На $ 260 млн купили новых авто украинцы в августе

Фото: rst.ua

В прошлом месяце украинцы приобрели 8,2 тыс. новых автомобилей. Это на 16% больше, чем в августе 2018 года.

Самой популярной маркой в ​​Украине стала Renault. Их зарегистрировали около 1,5 тыс. Немалый спрос был и на Toyota и Kia.

Больше всего новых машин купили киевляне. Жители столицы, за месяц, приобрели 3,4 тыс. машин на сумму $105 млн. Меньше всего авто зарегистрировали на Волыни - 57 машин.

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Среди компактных транспортных средств, самым популярным стал Peugeot 108. В B-классе - Renault Sandero. Лидер спроса C-категории - Renault Logan MCV. Лифтбек Skoda Octavia - самое востребованное "D-авто". Kia Sportage - самый продаваемый кроссовер.

Среди зарегистрированных в августе машин, 31% - с дизельными двигателями. Больше всего транспортных средств с такими "сердцами" купили в Хмельницком и Херсоне. В этих регионах число авто с дизельными силовыми агрегатами превысила 40%.

В общем, украинцы потратили около $ 260 млн на новые транспортные средства в августе. Об этом сообщили представители rst.ua.

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