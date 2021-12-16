Можно ли ездить на мотоцикле зимой?

Мотоцикл — транспорт сезонный, поэтому с наступлением холодов их количество значительно уменьшается на дорогах. Однако даже "нелетная погода" многих владельцев мотоциклов не останавливает — они смело продолжают передвигаться по городу. Поэтому назрели актуальные вопросы — можно ли эксплуатировать байк на законодательном уровне зимой, и не ожидает ли штраф тех, кто рискнул и выехал на полосу.

Нужно знать, что ПДД не запрещает эксплуатировать мотоцикл в зимнее время года. Вы не нарушаете закон, садясь за руль. Но есть другая сторона медали — безопасность. Помимо наличия обязательного действующего полиса ОСАГО на мотоцикл, необходимо помнить о технической его части.

На что обратить внимание при использовании мотоцикла зимой

Понижение температуры не лучшим образом влияет на функционирование двухколесной техники. Например, ухудшается работа сцепления, менее резвым становится двигатель, а аккумулятор часто разряжается. Плюс ко всему обслуживание транспорта становится в разы дороже. Именно это уже стоит учитывать мотолюбителям.

Карбюратор нуждается в отдельном уходе, поскольку грязь и снег могут приставать к нему, а в мороз эта смесь замерзает. Специалисты советуют устанавливать щиток на двигатель, который защитит от промерзания. Как и автомобиль, мотоцикл требует замену на соответствующую зимнюю резину, которая обеспечит лучшее сцепление с заснеженным дорожным покрытием.

Кроме этого подбирайте правильную и качественную экипировку. Выезжая даже на небольшое расстояние водитель должен быть одет в непродуваемую и непромокаемую верхнюю одежду. Обязательный атрибут — перчатки и шлем.

Рекомендации касательно управления мотоциклом зимой

Чтобы максимально обезопасить себя на дороге и предотвратить попадание в ДТП, соблюдайте следующие правила при управлении мотоциклом зимой:

• Двигайтесь неспешно и плавно, без резких стартов и торможений;

• Не старайтесь обгонять габаритный транспорт на заснеженной дороге и при гололеде;

• Держите байк ровно и не делайте маневры без необходимости;

• Сбрасывайте газ, если чувствуете, что теряете управление.

Несмотря на следование всем предписаниям, зимой не исключена вероятность занесения мотоцикла, а значит, можно серьезно травмироваться. Если же вы не опытный мотоциклист, лучше отказаться от зимних выездов, особенно по городу.