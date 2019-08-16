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пятница, 16 августа 2019 12:26

Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно

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Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Возведение моста через лиман для трассы Киев-Одесса: строят круглосуточно. Фото: facebook.com

В Одесской области завершили очередной этап строительства моста через Хаджибейский лиман.

Дорожники уже завершили работы по бетонированию буровых столбов на правом проезде моста. Сейчас специалисты бетонируют поперечные балки-ригели и готовятся к монтажу балок пролетных строений.

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Новый путепровод через Хаджибейский лиман станет важной дорожной артерией и упростит движение международной трассой М-05 Киев-Одесса в регионе.

Видео сведения важного путепровода появилось на странице регионального Укравтодора в Facebook.

Об этом сообщили на tsn.ua.

В селе Тахтауловом Полтавского района местные жители самостоятельно отремонтировали дорогу, которой занимается Агентство местных дорог Полтавской области. Потратили в несколько сотен раз меньше денег, чем декларирует государственное учреждение.

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