Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно

В Одесской области завершили очередной этап строительства моста через Хаджибейский лиман.
Дорожники уже завершили работы по бетонированию буровых столбов на правом проезде моста. Сейчас специалисты бетонируют поперечные балки-ригели и готовятся к монтажу балок пролетных строений.
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Новый путепровод через Хаджибейский лиман станет важной дорожной артерией и упростит движение международной трассой М-05 Киев-Одесса в регионе.
Видео сведения важного путепровода появилось на странице регионального Укравтодора в Facebook.
Об этом сообщили на tsn.ua.
В селе Тахтауловом Полтавского района местные жители самостоятельно отремонтировали дорогу, которой занимается Агентство местных дорог Полтавской области. Потратили в несколько сотен раз меньше денег, чем декларирует государственное учреждение.
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