Менее чем за 2 секунди - до сотни: японский электрокар установил рекорд скорости

Японский электрокар установил новый рекорд. Фото: elitethings

Электромобиль Aspark Owl японской компании Aspark смог достичь скорости 100 км/ч всего за 1,9 сек. Разработчики заявили, что это новый мировой рекорд.

Теоретически мощность электрокара должна составлять 430 л. с., а до 96 км/ч он должен разгоняться всего за 2 сек., рассказывали создатели автомобиля.

Такое ускорение электроавтомобиля возможно благодаря легкому углеродному кузову Owl и уникальному аэродинамическому дизайну.

Спорткар оснащен 2 моторами, суммарная мощность которых более 1 тыс. л. с. Электродвигатели питаются не только от батарей, но и от конденсаторов, увеличивающих мощность при разгоне.

Новый мировой рекорд установили на итальянском автодроме Misano World Circuit. Компания Aspark уже объявила о готовности начать серийное производство новинки.

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Впервые японская компания Aspark представила автомобиль Owl в автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Это полностью электрический суперкар, который обладает внушительными характеристиками и передовыми технологиями.