McLaren показал новый суперкар

Британский автопроизводитель McLaren раскрыл информацию о новой дорожной модели суперкара 620R.
Автомобиль построили на базе трекового 570S GT4, сообщает Motor.
McLaren 620R приводит в движение 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 620 л. с.
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До 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 с. До 200 км/ч - за 8,1 с. Максимальная скорость автомобиля - 322 км/ч.
В компании изготавливают всего 350 экземпляров. Цена McLaren 620R составит 250 тыс. фунтов стерлингов.
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