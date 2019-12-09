McLaren показал новый суперкар

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Британский автопроизводитель McLaren раскрыл информацию о новой дорожной модели суперкара 620R.

Автомобиль построили на базе трекового 570S GT4, сообщает Motor.

McLaren 620R приводит в движение 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 620 л. с.

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До 100 км/ч машина разгоняется за 2,9 с. До 200 км/ч - за 8,1 с. Максимальная скорость автомобиля - 322 км/ч.

В компании изготавливают всего 350 экземпляров. Цена McLaren 620R составит 250 тыс. фунтов стерлингов.

Британский автопроизводитель McLaren показал суперкар Saue, который разгоняется до 100 км/ч за 3 с.