Mazda представит первый электромобиль

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Презентация должна состояться на Токийском автосалоне в конце октября 2019 года.

Японская новинка вероятно получит аккумулятор на 35,5 кВт/ч, электромотор мощность 141 л. с. и 265 Нм крутящего момента, сообщает Automotive News.

Сейчас мало что известно о новом электромобиле. Тестовая силовая установка и другая электроника установлены на кроссовер CX-30. Однако в компании уверяют, что на автосалоне представят абсолютно новую модель.Исследовательский образец называется Mazda e-TPV.

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Скорее всего, серийная версия электромобиля станет кроссовером. Машина ориентирована на использование в городских условиях. Благодаря небольшим габаритам электромобиль может составить конкуренцию электрокарам Nissan Leaf и Hyundai Ioniq.

Когда именно электромобиль поступит в продажу, неизвестно. Однако в Mazda сначала хотят выпустить машину на домашний рынок, после - в Европу и Китай.

Автосалон в Токио стартует от 24 октября 2019 года.