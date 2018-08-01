Маск устроил сюрприз покупателю электромобиля Tesla

Илон Маск доставил самостоятельно новенькую Tesla Model 3 к дому покупателя.
Счастливчиком стал Девин Скотт из калифорнийского города Плая-Виста, передает Іnsideevs.
Город Плая-Виста находится рядом с заводом, где и была сделана Tesla Model 3, заказанная Скоттом. Поэтому Маску не пришлось сильно уплотнять свой напряженный распорядок дня, чтобы осуществить эту доставку.
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Таким образом, Маск хотел показать, что компания делает все возможное, чтобы заказчики своевременно получали свои новенькие электрокары.
We tried out a new delivery system using an enclosed trailer straight from factory to owner's home, so super convenient & car arrives in pristine condition without wasting plastic wrap https://t.co/exNyhb0zOT— Elon Musk (@elonmusk) 30 июля 2018 г.
Маск представил грузовик "Tesla Semi". Авто будет функцию "Безумный Макс". Ее точное назначение пока не разглашают. Вероятно, этот раздел настроек отвечает за дистанцию между автомобилями, которой придерживается автопилот.
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