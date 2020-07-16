Maserati показала свой первый гибрид

Компания Maserati представила первый гибридный седан Ghibli. Авто оснащено бензиновой "турбочетверкой" объемом два литра, электрическим компрессором и 48-вольтным стартер-генератором.
Новый Maserati Ghibli Hydrid относится к классу так называемых мягких гибридов, сообщается на официальной странице бренда.
Мощность нового Maserati - 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, то есть меньше, чем у базового, негибридного Ghibli с 3,0-литровым V6 (350 сил и 500 Нм). В комплекте Maserati Ghibli Hydrid идет восьмидиапазонний автомат ZF, а на задней оси авто расположен механический дифференциал.
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Батарея, которая обеспечивает работу электроники, размещена под полом багажника.
С места до "сотни" Ghibli разгоняется за 5,7 секунды и достигает максимальных 255 км/ч. Здесь новинка также уступает седану с "шестеркой", который набирает "сотню" за 5,5 секунды, а ее максималка - 263 км/ч.
Внешне от обычного седана гибрид можно отличить благодаря слегка измененным радиаторной решетке с вертикальными планками, оптике в стиле 3200 GT и тормозным суппортам синего цвета.
В салоне появилась цифровая приборная панель с новой графикой, а также 10,1-дюймовый тачскрин с высоким разрешением, у которого улучшилось время отклика.
Серийное производство Maserati Ghibli Hybrid стартует в сентябре, а продажи седана начнутся до конца года.
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