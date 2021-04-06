Львов отказывается покупать 100 автобусов МАЗ фото: autoconsulting.ua

Львов не будет покупать 100 автобусов МАЗ. Именно они побеждают в тендере на поставку транспортных средств для АТП-1.

Львов будет обращаться к Европейскому инвестиционному банку, чтобы объявить новый тендер, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в видеообращении.

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"Побеждает белорусская компания. Такой вывод экспертов Европейского инвестиционного банка. Они дали лучшую цену. Будем ли мы акцептовать этот тендер? Нет. Мы будем объявлять новый, надеясь, что все-таки победит украинская компания", - сказал Андрей Садовый.

Он также обратился в Кабинет министров с просьбой ввести так называемые защитные тарифы, чтобы защитить украинских производителей.

За последние годы Львов закупил городской транспорт на сумму 1,5 млрд грн.

Украинцы смогут платить за парковку в платежных терминалах или банковских автоматах. Эти способы добавляются к привычной оплате смартфоном. Соответствующий проект постановления приняли на заседании Кабмина.