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понедельник, 01 марта 2021 11:28

Lamborghini превратили в танк

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Американцы разработали уникальный суперкар Lamborghini Aventador на гусеницах. Мастера оснастили авто специальными гусеничными блоками.

Умельцы полностью изменили подвеску машины, сообщает Motor1.com.

Автор: Motor1.com
  Lamborghini превратили в танк
Lamborghini превратили в танк

"Это было довольно непросто, установить новою "обувь" и при этом не повредить машину", - отмечают они.

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Установление таких резиновых лент позволило также значительно увеличить клиренс суперкара.

Автор: Motor1.com
  Lamborghini превратили в танк
Lamborghini превратили в танк

Визуально Lamborghini Aventador увеличился почти на 30 см. Во время тестирования "гусеничный суперкар" несколько раз застрял в снегу глубиной 45 см, но ему на помощь пришел пикап Jeep Wrangler, который тоже был на гусеницах.

Стоит отметить, что при езде по снегу появилась маленькая проблема - однодисковая роботизированная коробка передач Lamborghini не способна работать полноценно в таких условиях. Поэтому водителю не удалось изменить передачу выше 1, хотя энтузиасты надеялись на большее от 6,5-литрового двигателя V12, который имеет мощность 700 л. с.

Citroen представил новый хэтчбек своего суббренда DS. Его создали по мотивам концепта Aero Sport Lounge.

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