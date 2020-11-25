Купить подержанный автомобиль: какие машины возрастом 10 лет покупают украинцы

Легковые авто возрастом около 10 лет составляют 31,2% объема вторичного автомобильного рынка.

С этого массива 39% машин привезли преимущественно из Западной Европы. Доля американских машин в этом сегменте - 4,5% общего количества. Для сравнения, в сегменте авто до 5 лет их - 25%, сообщает Auto.RIA.

Средняя сумма актуальных предложений о продаже легковых авто 2008-2012 годов выпуска составляет $8,5 тыс.

Аналитики назвали 20 марок, которые по данным ГСЦ МВД, имели наибольший спрос на вторичке в течение 10 месяцев 2020 года.

Автор: Auto.RIA Двадцать марок, которые по данным ГСЦ МВД имели наибольший спрос на вторичке в течение 10 месяцев 2020 года

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При покупке "десятилеток" аналитики советуют помнить, что средний расчетный пробег для таких авто, если они эксплуатировались в частных, а не коммерческих целях, должен составлять 150-250 тыс. км.

"Заявленные пробеги в предложениях упомянутого сегмента составляют от 15 до 800 тыс. км. Соответственно, по-разному стоят машины почти коллекционного состояния и те, которые 20 раз объехали вокруг Земли по экватору. Чтобы знать, не предлагают ли вам бывшее такси, следует начинать поиски с вариантов, имеющих проверенный VIN-код", - советуют эксперты.

В сети появились фотографии автомобилей-близнецов. Их стоимость отличается. Они относятся к разным сегментам, но визуально одинаковые.