Кто первый в Украине заказал Тesla Cybertruck

Авто заказал экс-чиновник Руслан Панчишин. Фото: Electrek

Стало известно, кто первый в Украине получит Тesla Cybertruck.

Экс-чиновник Руслан Панчишин уже сделал предварительный заказ на новый электрокар, сообщает "24 канал".

Мужчина внес предоплату в размере $100. Остаток суммы ему нужно будет оплатить, если автомобиль сойдет с конвейера. Новинку можно будет купить в конце 2021 года. Чиновник рассказал, что цена составляет $39900.

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Панчишин считает, что машина опережает свое время. Убежден, что со временем цена вырастет.

Руслан Панчишин был мэром Новоднестровска Черновицкой обл.

Машину представили 21 ноября. Производство стартует в конце 2021 года. Авто может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,9 секунд. Корпус сделан из катаной нержавеющей стали. Окна бронированные. Маск в одном из интервью сказал, что его киберпанк-пикап создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и ему безразлично, захотят ли люди его покупать. Со своей стороны Сид Мид, художественный руководитель упомянутого фильма, сказал, что пикап - новое слово в дизайне персональных автомобилей. Его вид он назвал "стилистически захватывающим" и превзошедшим ожидания.