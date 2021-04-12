"Красный" демарш: маршрутчики придумали, как избежать штрафа в 17 тыс. грн

Харьковские перевозчики избегают штрафов, оставляя маршруты. Фото: newsroom.kh.ua

В Харькове, который сегодня внесли в красную зону, произошел транспортный коллапс из-за действий маршрутчиков.

Патрульные составили десятки админпротоколов на перевозчиков-нарушителей карантина. Они вопреки требованиям позволяют пассажирам заполнять транспорт на более чем 50%, об этом в комментарии newsroom.kh.ua рассказал и.о. мэра Игорь Терехов.

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По его словам, перевозчики в ответ оставляют маршруты, боясь получить штраф в 17 тыс. грн. В конце концов число пассажиров пересекло критическую отметку.

Последние несколько недель количество больных коронавирусом в Харькове и области резко возросло. В то же время в больницах не хватает медперсонала.