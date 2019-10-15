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вторник, 15 октября 2019 16:06

Корейский аукцион авто

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Авто Аукционы Кореи набирают популярность с большой скоростью и уже достигли невероятных высот за короткий промежуток времени. Так как аукционы корейских авто находятся на стадии развития, они имеют мало площадок для торгов, небольшие объемы продаж и проводятся только один раз в неделю. Узнать более подробно можно на ресурсе https://automoto-guide.com/

Перечень аукционов

Перечень основных ресурсов, которые осуществляют аукционы:

· autoction.co.kr;
· encarglobal.com.

Каждый из них ориентирован для иностранных граждан с англоязычным переводом.

Условия участия

Попасть на корейский авто аукцион не просто, мало того, что нужно заплатить $250, зарегистрироваться и авторизоваться, необходимо также иметь юридический статус, поэтому основным контингентом данных мероприятий являются бизнесмены и автодиллеры. Редко в зале проведения торгов можно встретить иностранцев, так как они предпочитают online аукционы.

Как проходят аукционы

Авто аукционы Южной Кореи проводятся по стандартным схемам, но, как и в любом подобном мероприятии, здесь присутствует азарт, поэтому нужно уметь себя сдерживать при торгах, чтобы не заплатить за автомобиль стоимость больше, чем он стоит по факту. Аукционные площадки являются закрытыми, каждый пользователь получает магнитную карточку, благодаря которой он проходит авторизацию на рабочем месте в зале, или через терминал для участия online. Так как ТС ограниченное количество, а проведение торгов имеет еженедельную частоту, будущие владельцы могут качественно исследовать заинтересовавшие их машины, но есть один минус - отсутствие услуги тест-драйва.

При проведении процедуры, каждый лот предоставляется не более одной минуты, после окончания торгов, участники получают квитанции, подтверждающие их победы в определенных лотах, которые нужно оплатить. ТС выдается покупателю через партнерскую организацию, или отправляется в нужную страну и город.

Какие марки чаще всего покупают украинцы

Машина с автоаукционов Кореи в Украине считается новым трендом. До этого ТС покупались только в США и Европе, но, несмотря на это, Южнокорейская новизна набирает популярность и востребованность с неуловимой скоростью. Во-первых, в Украине пользуются спросом машины, работающие на газу, а Корея предлагает машины, в основном, именно с такой комплектацией, во-вторых, их стоимость полностью удовлетворяет жителей Украины, а также южнокорейские модели полностью соответствуют интересам украинских покупателей и самыми популярными марками являются:

· Kia Optima;
· Kia Sportage;
· Hyundai Sonata;
· Hyundai Tucson;
· Hyundai Elantra.

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15
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