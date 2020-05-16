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суббота, 16 мая 2020 15:57

Коли в Україні запрацює система відеофіксації порушення ПДР

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Коли в Україні запрацює система відеофіксації порушення ПДР
Система видеофиксации нарушений ПДД начнет работать с 1 июня. Фото: Нацполиция

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает в Украине 1 июня.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает segondnya.ua.

"Отсрочка была из-за вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий, которое должно обеспечивать печать "писем счастья". Плюс зал, в котором находятся одновременно около 20 полицейских на опасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить остальных. Поэтому мы решили на месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает ", - сказал он.

По словам Геращенко, сначала будет работать 50 видеокамер, установленных в Киеве и вокруг столицы на трассах.

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"Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят владельца автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если владелец автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его заплатить штраф. В таком случае админпротокол будут составлять на лицо, что было за рулем", - подчеркнул Геращенко.

14 мая, в Украине вступил в силу закон об отмене штрафных баллов для водителей, который ранее подписал президент Владимир Зеленский. До того, как этот закон вступил в силу, каждый водитель в Украине ежегодно получал 150 баллов, которые мог использовать вместо денежного штрафа при нарушении правил дорожного движения.

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