Китайцы решили рискнуть: в Беларуси выпустят новые модели Geely

На белорусском предприятии "БелДжи" организуют серийную сборку двух новых моделей Geely - хэтчбека GS и кросс-купе FY11, переименованного в Tugella.
Госкомитет по стандартизации Республики Беларусь сообщил, что тираж каждой модели ограничен 100 экземплярами. Хотя по факту завод "БелДжи" выпускает гораздо больше машин.
По габаритам хэтчбек GS можно сравнить с Kia Rio X-Line. Автомобиль будет комплектоваться мотором 1,8 литра мощностью 133 л.с. в паре с шестиступенчатой "механикой" или "роботом".
Кросс-купе FY11 предложат с двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки - 199 и 237 л.с. Пару ему составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод - передний или полный.
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В прошлом году компания Geely представила концептуальный седан Preface. Сейчас предсерийный автомобиль с техникой Volvo проходит финальные тесты.
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