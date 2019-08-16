Kia Rio сделают небольшим кроссовером

Kia задумал выпустить маленький кроссовер. Фото: autoua.net

Европейское подразделение Kia задумало выпустить маленький кроссовер на базе хэтчбека Kia Rio.

По аналогии кроссовера Xceed, что сконструировали по образцу хэтчбека Ceed, новый кроссовер получит имя Xrio. Новинка станет самой компактной моделью в кроссоверной линейке марки.

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Окончательно судьба нового кроссовера еще не решена. Но, по словам главного операционного директор европейского подразделения Kia Эмилио Эррера, весомым аргументом "за" может стать бум продаж Xceed. В модельной линейке южнокорейской марки он занял место между Stonic и Sportage. В компании рассчитывают, что в первый год, в 2020-м году, продажи Xceed в Европе составят около 80 тыс. машин. В 2021 году - превысят 100 тыс. Об этом сообщили на autoua.net.

Компания Kia официально представила кроссовер XCeed, который построен на базе модели хэтчбека Ceed.