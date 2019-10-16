KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1737
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2916
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1386
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4437
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2736
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6138
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
10
8
16
11
4
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Презентовали новый седан BMW
Презентовали новый седан BMW
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Стартовал 11-й Old Car Land
Стартовал 11-й Old Car Land
Показали тизер первого электромобиля Volvo
Показали тизер первого электромобиля Volvo
Видео
Все видео
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3672
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6948
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1566
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 738
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 17:54

KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи

  Комментировать
KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи
По статистике корейские машины сейчас занимают 5 место по продажам в мире

Даже несмотря на огромное количество ввозимых за несколько лет из Европы "блях", авто из Кореи на дорогах не уменьшается. Причиной этого является отличное соотношение цены и качества этих автомобилей. Поэтому покупка корейского автомобиля является выгодным вложением в моральный и материальный уровень комфорта автовладельца.

Выбирая между покупкой нового и подержанного автомобиля, будущий владелец чаще выбирает последнее. Разница в цене позволит привести в порядок автомобиль с мелкими поломками и сэкономить приличную сумму на топливо на несколько лет вперед. Узнать больше можно на ресурсе https://automoto-guide.com/

Выгодно ли покупать автомобили б/у из Кореи?

Родиной привычных на наших дорогах "ланосов" и "сэнсов" является именно Корея. А эти автомобили за годы эксплуатации в службах такси доказали свою надежность. Уже имеют звание "народного" автомобиля и заложили краеугольный камень в репутацию авто из Кореи.

Преимуществом покупки автомобилей корейского производства будет:

- сравнительно невысокая цена при очень достойном качестве всех узлов автомобиля;
- доступность запчастей и профильных СТО в любом городе Украины;
- большое количество специализированных форумов и сайтов владельцев автомобилей корейского производства;
- довольно часто встречается базовая комплектация с ГБО, установленного на заводе-изготовителе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корейский аукцион авто

В старых машин из Кореи могут быть и недостатки:

- можно встретить "убитый" экземпляр (но в этом случае проверка на качественном СТО решит эту проблему);
- салон, возможно, придется перетянуть, ведь даже если ходовая машины в идеальном состоянии, ткань все равно впитает запахи за время ее эксплуатации.

Какие старые корейские автомобили выбирают украинцы?

Если по статистике корейские машины сейчас занимают 5 место по продажам в мире, то конкретные бренды вошли в пятерку самых продаваемых автомобилей в стране: Hyundai летом 2019 года занял 4 позицию в Украине, а третье место досталось KIA.

Среди конкретных моделей можно назвать Sportage и Rio от KIA, популярные модели Hyundai: Solaris, Sonata, Santa Fe, Tucson.

Менее заметны в продажах, но чаще привлекающие взгляды несмотря на свой дизайн, внедорожники Ssang Young также обладают достаточной популярностью у водителей.

Доставка автомобилей из Кореи

Можно самостоятельно купить авто с доставкой в ​​Украине. Но это недешевый перелет с пересадками (цена стартует от 500$), на который надо потратить целый день, сумма расходов на гостиницу, переводчика и питание даже за два дня будут значительными.

Оптимальным вариантом будет работа через посредников - в Украине достаточно много фирм, предоставляющих услугу "доставка авто из Кореи", важно лишь выбрать компанию с хорошей репутацией.

Например, это такой гигант, как АИС, который с июня 2019 года начал поставлять старые автомобили производства 2011-14 годов (не восстановление, а бывшие в эксплуатации, пробег не более 200 000 км) от официальных поставщиков KIA и Hyundai. Получается, что по совокупности факторов идея "купить авто из Кореи" - однозначно удачная. А определиться с выбором конкретной модели можно на нашем ресурсе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Китай испытал ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 74448
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 56692
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 41965
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 19215
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 18234
Авто
Корейский аукцион авто
Корейский аукцион авто Просмотров: 117
В Porsche раскрыли подробности выхода электрокроссовера Macan
В Porsche раскрыли подробности выхода электрокроссовера Macan Просмотров: 162
Лучшие спорткары и американский фургон - 19 октября пройдет Party Place Project
Лучшие спорткары и американский фургон - 19 октября пройдет Party Place Project Просмотров: 81
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
10
 Просмотров: 405
Назвали дату выхода первого электромобиля Volvo
Назвали дату выхода первого электромобиля Volvo Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
10
Рейтинг Зеленского резко упал
5
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
Против Луценко открыли дело
Голосов: 13454
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua