KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи

По статистике корейские машины сейчас занимают 5 место по продажам в мире

Даже несмотря на огромное количество ввозимых за несколько лет из Европы "блях", авто из Кореи на дорогах не уменьшается. Причиной этого является отличное соотношение цены и качества этих автомобилей. Поэтому покупка корейского автомобиля является выгодным вложением в моральный и материальный уровень комфорта автовладельца.

Выбирая между покупкой нового и подержанного автомобиля, будущий владелец чаще выбирает последнее. Разница в цене позволит привести в порядок автомобиль с мелкими поломками и сэкономить приличную сумму на топливо на несколько лет вперед. Узнать больше можно на ресурсе https://automoto-guide.com/

Выгодно ли покупать автомобили б/у из Кореи?

Родиной привычных на наших дорогах "ланосов" и "сэнсов" является именно Корея. А эти автомобили за годы эксплуатации в службах такси доказали свою надежность. Уже имеют звание "народного" автомобиля и заложили краеугольный камень в репутацию авто из Кореи.

Преимуществом покупки автомобилей корейского производства будет:

- сравнительно невысокая цена при очень достойном качестве всех узлов автомобиля;

- доступность запчастей и профильных СТО в любом городе Украины;

- большое количество специализированных форумов и сайтов владельцев автомобилей корейского производства;

- довольно часто встречается базовая комплектация с ГБО, установленного на заводе-изготовителе.

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В старых машин из Кореи могут быть и недостатки:

- можно встретить "убитый" экземпляр (но в этом случае проверка на качественном СТО решит эту проблему);

- салон, возможно, придется перетянуть, ведь даже если ходовая машины в идеальном состоянии, ткань все равно впитает запахи за время ее эксплуатации.

Какие старые корейские автомобили выбирают украинцы?

Если по статистике корейские машины сейчас занимают 5 место по продажам в мире, то конкретные бренды вошли в пятерку самых продаваемых автомобилей в стране: Hyundai летом 2019 года занял 4 позицию в Украине, а третье место досталось KIA.

Среди конкретных моделей можно назвать Sportage и Rio от KIA, популярные модели Hyundai: Solaris, Sonata, Santa Fe, Tucson.

Менее заметны в продажах, но чаще привлекающие взгляды несмотря на свой дизайн, внедорожники Ssang Young также обладают достаточной популярностью у водителей.

Доставка автомобилей из Кореи

Можно самостоятельно купить авто с доставкой в ​​Украине. Но это недешевый перелет с пересадками (цена стартует от 500$), на который надо потратить целый день, сумма расходов на гостиницу, переводчика и питание даже за два дня будут значительными.

Оптимальным вариантом будет работа через посредников - в Украине достаточно много фирм, предоставляющих услугу "доставка авто из Кореи", важно лишь выбрать компанию с хорошей репутацией.

Например, это такой гигант, как АИС, который с июня 2019 года начал поставлять старые автомобили производства 2011-14 годов (не восстановление, а бывшие в эксплуатации, пробег не более 200 000 км) от официальных поставщиков KIA и Hyundai. Получается, что по совокупности факторов идея "купить авто из Кореи" - однозначно удачная. А определиться с выбором конкретной модели можно на нашем ресурсе.