Какой спортивный автомобиль стал самым популярным в 2020 году фото: InfoCar.ua

Самым продаваемым спорткаром второй год подряд стал Ford Mustang. В прошлом году компания продала 80 тыс. 577 автомобилей.

Самыми популярными стали версии Bullitt и Shelb, которые вместе насчитывали 52,7% от общего объема продаж, сообщает "Автогид".

Ford Mustang является самым популярным на американском рынке, на котором реализуют 3/4 всех авто. Авто является довольно популярным и в Европе.

Несмотря на популярность автомобиля, 2020 год стал наименее успешным для бренда. Например, в 2018-м продали 113 тыс. 66 автомобилей по всему миру, а 2019 года - 102 тыс. 90 авто.

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В Киеве начали штрафовать владельцев автомобилей, которые припаркованы во дворах жилых домов не на асфальте. Соответствующий рейд провела Инспекция по парковке 14 апреля.