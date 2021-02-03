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среда, 03 февраля 2021 13:43

Каким будет первый автомобиль Apple
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Каким будет первый автомобиль Apple
Фото: Hyundai
Каким будет первый автомобиль Apple

Для создания своего автомобиля американская корпорация Apple планирует сотрудничать с корейской компанией Hyundai. Ссылаясь на собственные источники, аналитик Го Минджиу поделился новыми подробностями о разработке первого автомобиля Apple.

Базой для электрокара станет платформа E-GMP, которая разработана для электрокаров Hyundai, Ioniq и Kia. Производство автомобиля будет происходить на одной из фабрик Kia, расположенная в США, информирует MaCRumors.

Hyundai Mobis будет отвечать за проектирование и производство некоторых деталей. Apple сконцентрируется на программной и аппаратной части, которая отвечает за функцию автономного вождения и процессах, связанных с работой аккумуляторов. Apple также будет работать над дизайном экстерьера, интерьера и интеграцией транспортного средства со своей экосистемой.

Автомобиль Apple позиционировать как модель очень высокого класса. Будет стоить значительно дороже обычных электромобилей. Презентацию новинки запланировали к 2025 году.

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Компания Tesla объявила о старте продаж обновленных Model S и Model X. Заказы на них будут принимать через интернет.

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