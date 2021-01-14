 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Просмотров: 450
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят во время пандемии
1 Просмотров: 306
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 4248
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1539
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 801
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1080
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 243
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 477
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 558
Фото
Все фото
9
17
5
7
12
Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
Начали строить автомобильный завод
Начали строить автомобильный завод
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей
&quot;Петя, не обгоняй с правой стороны&quot; - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
Видео
Все видео
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1080
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5004
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 477
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 486
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2133
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 396
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 10:30

Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5

1 Комментировать

За последние 5 лет б/у автомобили в Украине подешевели в долларовом эквиваленте. Главная причина - насыщение рынка недорогими машинами с ЕС и США.

Имея 100-150 тыс. грн, можно выбрать авто на каждый день, какое не будет приносить много хлопот. Однако много в продаже и дешевых автомобилей.

Портал Gazeta.ua нашел легковушки с автоматической коробкой передач стоимостью до 39 тис. грн. Все выбранные машины - реальные, на ходу и имеют электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля и тому подобное.

Nissan Bluebird - 28 тыс. грн

1989 года выпуска.

Пробег - 100 тыс. км.

Японский переднеприводный седан производили с 1983-го по 1990 год. Эти модели продавали в кузове универсал и седан. На автомобиль устанавливали бензиновые двигатели объемом 1,6, 1,8 и 2,0 л.

В Украине немало таких машин. Есть версии с полным электропакетом, распространенные комплектации с автоматической коробкой передач. У владельцев нередко возникают трудности с некоторыми деталями. Их сложнее найти, чем к немецким автомобилям.

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

Ford Scorpio - 36,4 тыс. грн

1991 года выпуска.

Пробег - 281 тыс. км.

Автомобиль бизнес-класса, который изготавливали в течение 1985-1998 годов в Германии. Модель имеет просторный комфортабельный салон, богатое оснащение и крепкую подвеску. В Украине немало автомобилей этой модели в кузове лифтбэк. Многие машины в комплектациях с кожаным салоном.

Обычно такие машины стоимостью до 50 тыс. грн имеют кузов с коррозией или проблемную ходовую часть.

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

Audi 90 - 36,4 тыс. грн

1985 года выпуска.

Пробег - 145 тыс. км.

Немецкий седан Audi 90 1-го поколения производили с 1984-го по 1987 год. Это была мощная версия "восьмидесятки". На модель устанавливали рядные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,2 л. А также 1,6-литровый турбодизель мощностью 70 л. с. В Audi 90 был передний привод, но модификация с 2,2-литровым двигателем предлагалась и в полноприводном исполнении.

Большинство машин этой модели стоимостью до 40 тыс. грн имеют немало неоригинальных деталей, деформирован кузов и двигатель после нескольких капремонтов.

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

OPEL Ascona С - 37800

1989 года выпуска.

Пробег - 111 тыс. км.

Немецкий Opel Ascona С производили с 1981-го по 1988 год. Технологически автомобиль во многом является более прогрессивным за советский ВАЗ-2108 или АЗЛК-2141. Имеет просторный салон, высокую ремонтопригодность и довольно простую конструкцию.

Базовым двигателем был 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 60 л. с., распространенным был и 1,6-литровый мотор мощностью 75 л. с. S-версии с более высокой степенью сжатия имели увеличенную на 20% мощность. На верху линейки находилась модель GTE с электронным впрыском топлива и мощностью 130 л. с.

С ввезенных подержанных машин 1990-х Ascona было больше всего. Они имеют неплохое рулевое управление и надежные двигатели. Слабым местом является кузов машины. Много его частей подвержены сильной коррозии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как едет новый Peugeot 2008 с самым мощным в линейке двигателем на 155 "лошадей" - тест-драйв

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

Fiat Croma - 39 тыс. грн

1992 года выпуска.

Пробег - 228 тыс. км

Итальянский лифтбэк среднего класса Fiat Croma второго поколения производили с 1991-го по 1996 год. Дизайн модели разрабатывал Джорджетто Джуджаро. Подавляющее большинство этих машин в Украине оснащены 1,6, 2.0-литровыми двигателями мощностью от 83 до 155 л. с. Можно найти машины с 2-литровыми турбированными силовыми агрегатами или V-образной "шестеркой" объемом 2,5 л, развивающий 159 л. с.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 13266
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10486
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7956
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 6912
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6687
Авто
Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
9
 Просмотров: 630
Как ездить в снегопад - 5 советов для автомобилистов
Как ездить в снегопад - 5 советов для автомобилистов
 Просмотров: 675
Какие электрокары чаще всего выбирают украинцы
Какие электрокары чаще всего выбирают украинцы Просмотров: 144
Начали строить автомобильный завод
Начали строить автомобильный завод
17
 Просмотров: 2196
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии
5
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 15741
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть