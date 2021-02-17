Какие кроссоверы стали самыми популярными в январе 2021 года фото: AutoMoto.ua

В сети появилась информация о том, какие кроссоверы имели высокий спрос на вторичном рынке в январе 2021 года.

Кроссоверы - самый популярный класс автомобилей среди новых авто. На вторичном рынке такие автомобили также пользуются спросом, сообщает Auto.ria.

Перечень самых популярных кроссоверов, которые продавали "на вторинке" в январе 2021 года:

1. Nissan Rogue / X-Trail - 989 шт.

2. Hyundai Tucson - 782 шт.

3. Mitsubishi Outlander - 732 шт.

4. Hyundai Santa Fe - 646 шт.

5. BMW X5 - 637 шт.

6. Nissan Qashqai - 563 шт.

7. VW Tiguan - 548 шт.

8. Toyota RAV4 - 515 шт.

9. KIA Sportage - 513 шт.

10. VW Touareg - 489 шт.

11. ВАЗ Нива - 482 шт.

12. Honda CR-V - 457 шт.

13. KIA Sorento - 415 шт.

14. Ford Escape - 391 шт.

15. Toyota LC Prado - 352 шт.

16. Audi Q7 - 342 шт.

17. Mazda CX-5 - 341 шт.

18. Subaru Forester - 339 шт.

19. Peugeot 3008 - 297 шт.

20 Toyota LC - 280 шт.

В январе доля кроссоверов от объемов торгов на вторичном рынке и первых регистраций авто с пробегом составила почти 20%, что является среднестатистическим значением для украинского авторынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До первой сотни менее чем за 4 сек. - Porsche представил новый спорткар

Закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приравнял цифровые права в приложении "Дія" к бумажным.