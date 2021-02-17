Какие кроссоверы стали самыми популярными в январе 2021 года

В сети появилась информация о том, какие кроссоверы имели высокий спрос на вторичном рынке в январе 2021 года.
Кроссоверы - самый популярный класс автомобилей среди новых авто. На вторичном рынке такие автомобили также пользуются спросом, сообщает Auto.ria.
Перечень самых популярных кроссоверов, которые продавали "на вторинке" в январе 2021 года:
1. Nissan Rogue / X-Trail - 989 шт.
2. Hyundai Tucson - 782 шт.
3. Mitsubishi Outlander - 732 шт.
4. Hyundai Santa Fe - 646 шт.
5. BMW X5 - 637 шт.
6. Nissan Qashqai - 563 шт.
7. VW Tiguan - 548 шт.
8. Toyota RAV4 - 515 шт.
9. KIA Sportage - 513 шт.
10. VW Touareg - 489 шт.
11. ВАЗ Нива - 482 шт.
12. Honda CR-V - 457 шт.
13. KIA Sorento - 415 шт.
14. Ford Escape - 391 шт.
15. Toyota LC Prado - 352 шт.
16. Audi Q7 - 342 шт.
17. Mazda CX-5 - 341 шт.
18. Subaru Forester - 339 шт.
19. Peugeot 3008 - 297 шт.
20 Toyota LC - 280 шт.
В январе доля кроссоверов от объемов торгов на вторичном рынке и первых регистраций авто с пробегом составила почти 20%, что является среднестатистическим значением для украинского авторынка.
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