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суббота, 22 декабря 2018 07:26

Какие бывшие в употреблении автомобили выгодно пригнать из-за границы

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Какие бывшие в употреблении автомобили выгодно пригнать из-за границы
Бывшие в употреблении легковушки можно пригнать за $ 2-3 тыс. Фото: ТРК Львів

В Украине удешевили ввоз автомобилей с пробегом на иностранном регистрации.

Благодаря хорошим дорогам, качественном топливе и сервисе подержанные машины там в лучшем состоянии, чем со значительным пробегом в Украине, пишет "ТвояМашина".

Специалисты назвали автомобили с пробегом, которые выгодно ввозить в страну.

Легковушка старше десяти лет с пробегом 200-300 тыс. км стоить $ 2-3 тыс. Чаще всего такие хэтчбеки или универсалы везут из Литвы, Польши, Германии и восточноевропейских стран.

Из Западной Европы реально привезти свежие легковые автомобили за $ 6-15 тыс. В эту сумму входят услуги посредников, растаможка согласно льготный тарифу уплаты акциза.

Седаны и кроссоверы возрасте от двух до пяти лет можно импортировать из Соединенных Штатов. На американском аукционе повреждена машина будет стоить $ 4-7 тыс. За транспортировку, растаможивание и ремонт придется выложить еще $ 8-10 тыс.

За $ 10-15 тыс. из Штатов можно ввезти электромобиль. Самые популярные модели - это Nissan Leaf, Tesla, VW Golf, Ford Focus, Fiat 500. Растаможка авто на электрической тяге бесплатное. Кроме покупки машины, средства пойдут на транспортировку, услуги брокеров, сертификацию

В ноябре в Украине зарегистрировали 7 тыс. новых авто. Их суммарная стоимость превысила $ 200 млн. Более всего украинцы покупали машины стоимостью от 17 до $ 35 тыс. Их доля на рынке составила 49%, а средняя стоимость каждого зарегистрированного авто составляла $ 30 тыс.

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22
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