Как выбрать летние шины - советы эксперта

Обычно в такое время весной, когда температура воздуха поднимается выше 7 градусов, автовладельцы меняют зимнюю резину на машинах на летнюю. Она твердая, не так стирается о дорогу и лучше подходит для вождения в жару.

- При покупке летних шин следует учитывать свой стиль езды, скорость, особенности автомобиля. А также обращают внимание на цену, - говорит Gazeta.ua Владимир Кулинич, владелец шинного сервиса "Львивколо" во Львове по ул. Богдана Хмельницкого. Более 25 лет работает в этой сфере. Он советует, как правильно выбирать сезонную резину.

Есть немало производителей шин разной ценовой категории. Чем эти колес принципиально отличаются?

- Украинские, белорусские, польские - это дешевые покрышки, чудес не бывает. Если положишь в суп кусок мяса - суп будет вкусная, если только капусту, то тоже буду вкусно, но это будет капустняк. Если кто-то хочет себе купить хорошую премиум шину за какие-то копейки - не получится, все очень просто. Чудес не бывает.

То есть дешевые шины уступают европейским цене и материалами?

- Именно так.

Рационально покупать премиальные шины для бюджетных подержанных машин?

- Если человек ездит очень мало, то нет смысла покупать шину за большие деньги. Если же ездит много, по трассе и ей важна безопасность, то лучше взять премиальную шину. Зависит от стиля езды, и где ездишь: больше по городу или по трассе. Это основные моменты.

Какое значение имеет модель шины, как выбрать такую, чтобы в случае повреждения можно было без проблем докупить поштучно?

- Как правило, я всем советую покупать европейскую шину, поскольку ее значительно легче купить, они легко доступны и дозаказать одну-две шины можно будет без проблем. Китайских шин миллион фирм, миллион рисунков и здесь уже шансов докупить поштучно нет. Как правило, эти шины завозят к нам в начале сезона и не факт, что на второй год будет тот же рисунок, потому что они меняются, или завозят какие-то другие бренды. То же происходит и с корейскими.

Какое значение имеет рисунок протектора и на какие элементы следует обращать внимание?

- Если посмотреть на линейки всех премиальных шин, практически все одинаковы: трех- или четыре канавки. То есть это единственные отличия. Практически все европейские модели рассчитаны на трассу и асфальт. Или всесезонка, которая будет лучше чувствовать себя на бездорожье.

Говорят, что замечательно, если есть мощные водоотводы. Почему так?

- Если каналы слабые, если заезжаете в серьезную лужу, то машина может уплыть. Если каналы глубокие, резина новая, если есть где воде вытечь из-под колеса, то, соответственно, и управляемость машины будет лучше.



Какое значение имеют боковины шины? Говорят, чем крепче, то можно больше прыгать с бордюров.

- Такого нет. Если хотите прыгать с бордюров, то есть ранфлет - шина с двойным кордом, но все равно все трескается и портится.

Стоит обращать внимание обычном покупателю на такие параметры как индекс скорости или вес шины?

- Нет такого параметра как вес шины, является максимальная нагрузка на шину. Обращать внимание на это следует, когда есть какой-то минивэн, куда грузите что-то тяжелое, или когда регулярно что-то возите. Если же груз не превышает 500 килограммов, то можно просто подкачать шины. Чаще всего ко мне люди приезжают из-за того, что ездили со спущенными шинами и на резине попала шишка.

А по индексу скорости?

- Индекс скорости для наших автомобилей среднего потребления значения не имеет. Наименьшее значение 190 километров в час, но я что-то не видел, чтобы условные "Ланосы" так ездили. Если же кто-то участвует в гонке, то уже может брать себе VV или Y. Для обычных покупателей максимум это 240, или обычная V.

На рынке есть много предложений по продаже бывших в употреблении шин. На что обращать внимание при покупке и в чем может быть опасность?

- Я всегда против шин наварних. Корд может иметь кучу лет, наварен и продан как новый. Шины вряд ли будут от одного производителя, а это вил "ется в проблемы на дороге. Сейчас дешевеет новая резина. Ранее был смысл, потому что новое колесо стоило 70, а применяемая шина 35 долларов. Сейчас же новые можно найти за 40 и смысла покупать подержанную за 35 нет. Поэтому рынок бывших в употреблении шин малых диаметров постепенно отмирает. Есть смысл покупать подержанную в больших размерах, но опять же европеець вряд ли выбросит новую шину, которой всего полгода стукнуло. Обычно это прокол, потому что в Европе такие шины не латают, а сразу меняют.

При покупке летней резины эксперты советуют автомобилистам проверять дату изготовления шин. Что свежее, тем лучше. Также рекомендуют визуально осматривать состояние покрышек - нет заводского брака или повреждений.

Дешевле всего продают шины малых радиусов - на 12,13,14. Так, покрышки бюджетных моделей можно найти по 450-600 грн. Полная замена колес на шиномонтажах с балансировкой стоит около 200 грн в зависимости от размера колес и населенного пункта.