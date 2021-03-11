Как увеличить мощность авто и заработать на неисправной детали - 5 советов владельцам подержанных машин

Специалисты "Катализаторы Украины" назвали 5 главных причин, почему стоит обратиться именно к ним в случае проблем с выпускной системой машины

Средний возраст большинства автомобилей в Украине - 15 лет. Чтобы эти машины приносили как можно меньше хлопот и реже ломались, к их эксплуатации и ремонта стоит подходить очень серьезно, советуют специалисты компании "Катализаторы Украины", которая находится по ул. Большая Кольцевая, 4 Б в Киеве.

Компания работает с выхлопными системами автомобилей 12 лет и предоставляет большой спектр услуг.

Специалисты "Катализаторы Украины" выделили 5 главных причин, почему стоит обратится именно к ним в случае проблем с выпускной системой машины.

1. Квалифицированная помощь автомобилю

Не каждый сервис может правильно выполнить замену старого катализатора на новый. Ведь есть немало моделей оснащены специальными датчиками, размещенными в выхлопной системе машины, и соответствующей электроникой с программным обеспечением завода-производителя. Чем выше экологический стандарт легковушки, тем система сложнее. Чтобы правильно выполнить замену детали, нужно учесть все особенности модели и электроники для нее. Это правильно могут сделать только профессионалы.

2. Двигатель перестанет избыточно потреблять горючее

У автомобилей, которые выпущенные более 15 лет назад и проехали более 200 000 километров, катализатор уже не функционирует должным образом. Он лишь создает дополнительную нагрузку для двигателя и как следствие, увеличивает расход топлива от 3 до 10% в зависимости от состояния детали. Поэтому такую деталь надо немедленно менять. "Аппетит" даже подержанного двигателя существенно уменьшится.

3. Авто будет меньше загрязнять воздух

Машины стали оборудовать катализаторами в 1990-х годах, когда начал действовать экологический стандарт "Евро-2". Эту деталь стали устанавливать после двигателя и перед глушителем для очистки выхлопных газов. В случае неисправности катализатора он перестает выполнять свою функцию и машина загрязняет воздух не менее, чем та, что сделана в 1980-х годах. Поэтому не лишним будет вовремя решить проблему с катализатором с помощью специалистов "Катализаторы Украины", чтобы по крайней мере своим авто не загрязнять чрезмерно воздуха.

4. Тяга двигателя возрастет

Любое сопротивление в выпускной системе автомобиля увеличивает нагрузку на силовой агрегат. Чем он меньше, тем более ощутима мощность у машины. Соответственно, когда катализатор забит и нерабочий, то мощность машины уменьшается на 3-7%. Нередко автомобиль еще и работает неравномерно на холостых оборотах.

5. Заработайте на неисправной детали

Катализатор состоит из большого количества сот и простенков из различных типов материалов. Среди них и немало драгоценных металлов - платина, палладий, родий, иридий и др. Они вступают в реакцию с выхлопными газами и очищают их от наиболее вредных элементов. Обычно владельцы выбрасывают неисправные детали в корзину. Но компания "Катализаторы Украины" исповедует ответственный подход к окружающей среде, поэтому скупает катализаторы в Киеве. Даже владельцы дешевых 15-летних машин могут заработать на сдаче неисправного катализатора более 1 тыс. грн.