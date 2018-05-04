Как разбиваются лучшие автомобили для дачи

По краш-тест Hyundai Creta получил 4 звезды. Фото: zr.ru

Для многих дача становится вторым домом. С приходом весны из городов массово выезжают на дачи - кто-то устраивает пикники, кто сажает овощи.

Эксперты выбрали 5 автомобилей, которые лучше всего подойдут для поездки на дачу. Машины выбирали учитывая невысокую стоимость. Кроме того, автомобиль должен обладать просторныc салонjv и большbv багажникjv. Чуть ли не самый главный критерий - внедорожные характеристики автомобиля. Такие авто значительно лучше едут неасфальтироваными дорогами, чем городские хэтчбеки.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов автомобилей для дачи.

1. Renault Logan

2. Fiat Doblo

3. Chery Tiggo 2

4. Renault Duster

5. Hyundai Creta

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