Как проходит строительство важного украинского моста

Строительство путепровода на национальной трассе Днепр-Решетиловка Фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области

Продолжается строительство путепровода на национальной трассе Днепр-Решетиловка на Полтавщине.

Соответствующие фотографии появились на странице регионального "Укравтодора" в Facebook.

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Сейчас со стороны Воронежа подрядчик насыпает почву для подъездов и сводит подпорные стенки. Также используют специальную георешетку, чтобы укрепить почвенный насыпь.

Работы выполняются в рамках реализации государственного инвестиционного проекта по развитию автодороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Упомянутый мост проходит через железную дорогу в селе Бутенки Кобеляцкого района на Полтавщине.

На три месяца перекроют развязку на Бориспольском шоссе из-за ремонта.