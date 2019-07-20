Как проходит строительство важного украинского моста

Продолжается строительство путепровода на национальной трассе Днепр-Решетиловка на Полтавщине.
Соответствующие фотографии появились на странице регионального "Укравтодора" в Facebook.
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Сейчас со стороны Воронежа подрядчик насыпает почву для подъездов и сводит подпорные стенки. Также используют специальную георешетку, чтобы укрепить почвенный насыпь.
Работы выполняются в рамках реализации государственного инвестиционного проекта по развитию автодороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.
Упомянутый мост проходит через железную дорогу в селе Бутенки Кобеляцкого района на Полтавщине.
На три месяца перекроют развязку на Бориспольском шоссе из-за ремонта.
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