Как изменилось количество нарушений после установки камер на дорогах

Сейчас работает 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.Фото:pexels

Количество постановлений о превышении скорости автоболистамы уменьшилась почти на 30% за время работы системы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилась почти на 30%. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", - заявил Аваков.

Сейчас работает 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Министр добавил, что до конца года будет подготовлено к установке 220 камер. А в течение следующего, 2021 - еще 300 камер.

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются водителей авто, их пассажиров, велосипедистов и пишоходив.Тепер водитель такси и его пассажиры обязаны пристегиваться ремнем безопасности во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами.