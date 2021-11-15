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вторник, 16 ноября 2021 17:47

Как ездить на скутере по Киеву зимой. Советы от Motozilla

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Как ездить на скутере по Киеву зимой. Советы от Motozilla
Фото: Motozilla

Катать зимой – совсем другое, чем летом. Иначе себя ведет двигатель, колеса или руль. Ты понимаешь, когда хоть раз выходил на снег. Говорят, проще поставить байк на консервацию до тепла в гараж. Но кто мы такие, чтобы выбирать самый легкий путь?

Мы собрали все советы от Motozilla в статью и рекомендуем сохранить ее в закладки своего браузера :)

Пора начинать готовиться к зиме:

Утепляй двигатель

Летом – перегревается, зимой – замерзает. Холодный двигатель трудно запустить, он не "тянет", стучит, дымит и расход топлива становится почти невозможным. Что нужно сделать: физически утеплить его. Если двигатель открыт, поможет щиток перед цилиндром или купи чехол из частой медной сетки. Осенью не забудь снять всю систему утепления.

Утепляй водителя

Первое, что может помочь – ветровой щиток (чем больше – тем лучше, с учетом всех правил аэродинамики). Чтобы согреть руки – используй перчатки или пластиковые кожухи. Можно установить подогрев сиденья, а еще – заменить одежду на зимний комплект.

Подбери свечи

Входящие в комплект свечи зажигания - не подготовлены к работе в мороз. Выбирай более "горячие", с меньшим закаленным числом – они и прогреваются быстрее, и меньше нуждаются в смазке.

Проверь систему питания

Достаточно одной капли воды, чтобы ледяная пробка укупорила бензокраник. Того заправляй бак всегда по полной – на стенках не будет появляться и замерзать конденсат.

Замени масло в системе

Правда, даже опасно оставлять в картере двигателя и в коробке передач летнее масло. Замени его сортом с меньшей вязкостью.

Подготовь колеса

Слабое сцепление колеса с заснеженной дорогой – основная опасность. Именно поэтому важно снизить давление в шинах на 0,3-0,4 атм. (Да помни, когда уже не виден рисунок протектора, то уменьшение давления не поможет, надо покупать новые колеса).

Начинай учиться ездить заново

Даже когда ты на 100% подготовил байк к зиме (с учетом всех советов выше), помни - дорога зимой очень опасна. Ездить нужно максимально плавно и мягко.

Нельзя резко добавлять газ – гарантированно пойдешь в занос. Нельзя круто поворачивать руль и резко наклонять мотоцикл – сразу жди падения. И нельзя резко тормозить, это бесполезно.

О торможении нужно отдельно пару слов: принимай за правило постепенное понижение скорости, тормозя двигателем и включая более низкие передачи. И только в последний момент для полной остановки – нажимай педаль и рычаг тормозов.

И еще одно "нельзя" зимой – бояться дороги. Решил катать - так будь уверен до конца. Посадка должна быть свободной, уверенной, колени плотно (но не сильно!) прижаты к баку, руки спокойно сжимают руль. Уверенность поможет в любых ситуациях.

Резюмируем

Итак, ты решил провести зиму на колесах? Подготовиться не сложно – запчасти на скутер в Киеве можно легко купить.

Будь готов к тому, что:

аккумулятор придется заряжать почаще (а сесть он сможет в самый неподходящий момент);

моторное масло нужно заменить, а летом снова назад – сменить на более вязкую;

все тросы надо смазать силиконовой смазкой, потому что могут примерзнуть;

на карбюратор лучше поставить кожух (приобрести его можно в интернет-магазинах мотозапчастей Киева);

на двигатель надо поставить щиток;

в гололед можно выехать только на шипованных покрышках.

Не каждый водитель может оставить свой байк на зиму. Хотя и это – наиболее правильное решение. Когда тебе нужно ежедневно ездить на обучение/работу по определенному маршруту, сначала выучи его. Проезжай его на выходных, когда у тебя есть достаточно свободного времени. Даже когда все подготовлено, у тебя есть специальное снаряжение и ты умеешь экстренно тормозить, то все равно нужно время привыкнуть к новому вождению мотоцикла на холоде.

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