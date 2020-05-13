Кабмин разрешил такси ездить по полосе для общественного транспорта

Такси будут ездить по полосам для автобусов. Фото: Павел Трофимов

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь такси смогут использовать полосы для маршрутных транспортных средств

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно решению, водитель такси сможет двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11. Кроме этого, водитель имеет право осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11

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На дорогах Украины могут появиться автомобили с новыми "зелеными" номерами "ZE". Их собираются выпустить специально для электромобилей, которые не наносят вред окружающей среде.