Кабмин разрешил такси ездить по полосе для общественного транспорта

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь такси смогут использовать полосы для маршрутных транспортных средств
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно решению, водитель такси сможет двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11. Кроме этого, водитель имеет право осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11
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На дорогах Украины могут появиться автомобили с новыми "зелеными" номерами "ZE". Их собираются выпустить специально для электромобилей, которые не наносят вред окружающей среде.
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