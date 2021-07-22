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четверг, 22 июля 2021 13:03

Италия упрощает жизнь украинским водителям

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Италия упрощает жизнь украинским водителям
Соглашение будет действовать пять лет. Фото: pixabay.com

Украина и Италия подписали межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Украинские эмигранты в Италии смогут бесплатно и без экзаменов обменять свои водительские удостоверения на итальянские, сообщает департамент коммуникации МВД.

"Важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только на родине, но и за рубежом. Это соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Сейчас Италия обработала более 22 тыс. запросов по обмену украинских удостоверений.

"Этот вопрос актуален для украинцев, которые легально живут и работают в Италии. Процедура обмена займет определенное время, ведь для выяснения действительности документов будет проводиться специальная проверка", — сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения сторонами последнего письменного уведомления о выполнении ими всех необходимых процедур.

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Новое соглашение является редакцией предыдущего, которое на пять лет заключили Кабмин и итальянское правительство в 2015 году. До этого процедура получения итальянских прав стоила более €600. Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, являются резидентами страны менее четырех лет и имеют действующее украинское водительское удостоверение.

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