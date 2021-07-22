Италия упрощает жизнь украинским водителям

Украина и Италия подписали межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Украинские эмигранты в Италии смогут бесплатно и без экзаменов обменять свои водительские удостоверения на итальянские, сообщает департамент коммуникации МВД.
"Важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только на родине, но и за рубежом. Это соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Сейчас Италия обработала более 22 тыс. запросов по обмену украинских удостоверений.
"Этот вопрос актуален для украинцев, которые легально живут и работают в Италии. Процедура обмена займет определенное время, ведь для выяснения действительности документов будет проводиться специальная проверка", — сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения сторонами последнего письменного уведомления о выполнении ими всех необходимых процедур.
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Новое соглашение является редакцией предыдущего, которое на пять лет заключили Кабмин и итальянское правительство в 2015 году. До этого процедура получения итальянских прав стоила более €600. Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, являются резидентами страны менее четырех лет и имеют действующее украинское водительское удостоверение.
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