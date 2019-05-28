 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому сказали об ошибке
Зеленскому сказали об ошибке
Просмотров: 873
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 29289
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 351
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 297
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1818
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2862
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5310
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3546
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2196
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7659
Фото
Все фото
14
10
10
10
7
Их выпустили более 100 лет назад - состоялось ралли на раритетных автомобилях
Их выпустили более 100 лет назад - состоялось ралли на раритетных автомобилях
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 1935
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 324
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 90
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
четверг, 06 июня 2019 21:15

Их выпустили более 100 лет назад - состоялось ралли на раритетных автомобилях
14

  Комментировать

Ралли на Leopolis Grand Prix-2019
Фото: Владимир Мукан
Ралли на Leopolis Grand Prix-2019
Ралли на Leopolis Grand Prix-2019
Ралли на Leopolis Grand Prix-2019
Ралли на Leopolis Grand Prix-2019

Во Львове состоялись гонки на ретроавтомобилях. Самым старым участникам - более 100 лет. Соревнования прошли по трассе Львовский треугольник в рамках фестиваля Leopolis Grand Prix.

В нем приняло участие десятки единиц техники. Старые машины соревнований - сделанные до 1920-х годов. Автомобили разделили на разные классы.

Экипаж каждого из автомобилей состоял из пилота и штурмана. На старте в каждое авто выдавали специальный GPS-блок, он фиксировал скорость машин, время прибытия и отправления. Победу получал тот экипаж, который вовремя с точностью до секунды приходил к финишу и имел как можно меньше штрафных баллов. Их, кстати, начисляли за превышение скорости, опоздание к финишу и другие моменты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как прошел Leopolis Grand Prix-2019

Самым старым автомобилем, который принял участие в заездах был Ford Т 912 года выпуска.

"Не теряю случаю проехаться своим авто. Столько бы лет автомобилю не было, он должен ездить. В исправности своего уверен. Перебрал каждый его болтик, - говорит львовянин Дмитрий Степанов. - Конечно, есть свои трудности после таких заездов. Особенно с резиной - она ​​стирается или деформируется. Поезжу несколько дней в таких мероприятиях и уже надо новую в США заказывать. Но оно того стоит ".

Многие участники были на довоенных автомобилях. Например, Essex Terraplane 1933 года. Он принадлежал литовскому гонщику и участнику довоенных гонок в Монтекарло. Кроме этого, в заездах участвовал Wanderer W23 1938 выпуска, Willys-Knight 20 1920 и другие.

Впервые кольцевые гонки во Львове состоялись 87 лет назад. Их организовал Малопольский автомобильный клуб. Приняли участие 18 спортивных машин. Имели как можно быстрее проехать специально перекрытыми по городским улицам 3041 метр. За гонкой 1930 наблюдали 26 тыс. Зрителей.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Их выпустили более 100 лет назад - состоялось ралли на раритетных автомобилях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 35885
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 31428
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 29271
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 27982
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 21879
Авто
Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов
Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов
 Просмотров: 117
На "АвтоКрАЗе" продолжается сборка КДМ для ГАК "Автодор Украины"
На "АвтоКрАЗе" продолжается сборка КДМ для ГАК "Автодор Украины" Просмотров: 270
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
10
 Просмотров: 3348
Как проверить автомобиль на еврономерах
Как проверить автомобиль на еврономерах Просмотров: 90
В Украине значительно выросли продажи авто
В Украине значительно выросли продажи авто Просмотров: 225
Больше всего комментируют
11
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 12029
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua