Их выпустили более 100 лет назад - состоялось ралли на раритетных автомобилях

Фото: Владимир Мукан

Во Львове состоялись гонки на ретроавтомобилях. Самым старым участникам - более 100 лет. Соревнования прошли по трассе Львовский треугольник в рамках фестиваля Leopolis Grand Prix.

В нем приняло участие десятки единиц техники. Старые машины соревнований - сделанные до 1920-х годов. Автомобили разделили на разные классы.

Экипаж каждого из автомобилей состоял из пилота и штурмана. На старте в каждое авто выдавали специальный GPS-блок, он фиксировал скорость машин, время прибытия и отправления. Победу получал тот экипаж, который вовремя с точностью до секунды приходил к финишу и имел как можно меньше штрафных баллов. Их, кстати, начисляли за превышение скорости, опоздание к финишу и другие моменты.

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Самым старым автомобилем, который принял участие в заездах был Ford Т 912 года выпуска.

"Не теряю случаю проехаться своим авто. Столько бы лет автомобилю не было, он должен ездить. В исправности своего уверен. Перебрал каждый его болтик, - говорит львовянин Дмитрий Степанов. - Конечно, есть свои трудности после таких заездов. Особенно с резиной - она ​​стирается или деформируется. Поезжу несколько дней в таких мероприятиях и уже надо новую в США заказывать. Но оно того стоит ".

Многие участники были на довоенных автомобилях. Например, Essex Terraplane 1933 года. Он принадлежал литовскому гонщику и участнику довоенных гонок в Монтекарло. Кроме этого, в заездах участвовал Wanderer W23 1938 выпуска, Willys-Knight 20 1920 и другие.

Впервые кольцевые гонки во Львове состоялись 87 лет назад. Их организовал Малопольский автомобильный клуб. Приняли участие 18 спортивных машин. Имели как можно быстрее проехать специально перекрытыми по городским улицам 3041 метр. За гонкой 1930 наблюдали 26 тыс. Зрителей.